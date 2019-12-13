Житель Псковской области скончался в тройном ДТП в Ленобласти

11:19, 16 декабря 2019, ПАИ

39-летний житель Псковской области скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в Лужском районе Ленинградской области 15 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла в 10:20 на 125-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков. 45-летний водитель Audi Q3, двигаясь со стороны Пскова в направлении Петербурга выехал на полосу встречного движения, где транспортное средство столкнулось с автомашиной ВАЗ-2115. За рулем отечественного автомобиля находился 67-летний водитель. Затем ВАЗ-2115 врезался в Ford Ecosport, которым управлял 56-летний мужчина.

В результате ДТП 39-летний пассажир ВАЗ-2115 скончался до приезда скорой медицинской помощи, а водителя этого автомобиля и 54-летнюю пассажирку Ford Ecosport госпитализировали в центральную районную больницу города Луги.