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Экономика

Минздраву и ФАС разрешили снижать цены на лекарства

Минздрав и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 2020 года получат полномочия самостоятельно пересматривать и снижать цены на лекарства. Об этом сегодня, 16 декабря, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Министерство здравоохранения и Федеральная антимонопольная служба в 2020 году наделяются полномочиями самостоятельно пересматривать и снижать зарегистрированные цены без заявления заявителей и держателей регистрационных удостоверений, если ранее эти цены были у них зарегистрированы», — цитирует РИА «Новости» Голикову.

Также, по ее словам, согласно новому постановлению правительства, из-под обязательной перерегистрации цен будут выведены дешевые препараты стоимостью до ста рублей, вакцины и наркотические и психотропные препараты, произведенные в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Вице-премьер полагает, что принятые правила будут способствовать качественным изменениям на лекарственном рынке России.

 

 

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