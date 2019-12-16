0
21:38
Любителей фольклора приглашает псковский Центр народного творчества 20 декабря
13:31
Каменную постройку XVII века обнаружили археологи под землёй на ближнем Запсковье
12:08
Великолучанка представит Псковскую область на конкурсе «Новая Звезда 2020»
09:50
Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»
13:17
45-летие отмечает великолукский хор ветеранов войны и труда
11:34
Псковскую область отметили за активное участие в реализации нацпроекта «Культура»
22:33
Повелитель пули: «Шестеро вне закона» - Майкл Бэй снова крушит пол земного шара
Еще новости
Культура

Любителей фольклора приглашает псковский Центр народного творчества 20 декабря

Очередная встреча из цикла «Творчество без границ» с участием молодёжного фольклорного ансамбля «Уграда» и Клубом любителей фольклора «Гулы» состоится 20 декабря в 18.00 в Центре народного творчества (г. Псков, ул. Некрасова, 10). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

фото ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»

В рамках мероприятия гостей познакомят с традициями русского предновогоднего бытия - времени, когда подводят итоги прожитого года, намечают новые цели, строят жизненные планы, поют и пляшут от души. И это не случайно, ведь последние недели года на псковщине назывались «никольщиной», так как День памяти Святого Николая приходился на 19 декабря. Издавна это был наиболее почитаемый праздник для жителей. Собирались старейшие, чтобы повидаться, посидеть за столом, вспомнить прошлое, подумать о будущем. А ещё – от отцов оставшиеся песни петь, да на молодых поглазеть.

Участники нынешней встречи исполнят духовные стихи, любимые псковичами в прежние годы, такие как «Скажи нам учитель…», « А вы голуби, а вы сизые…», где зашифрованы народная мудрость, напутствие молодым и истинные духовные ценности.

фото ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»

Самодеятельные артисты даже разыграют весёлую сказку про Шиша. Юмор всегда сопровождал людей крестьянского труда.

Любителей фольклора приглашают погрузиться в древнюю традицию – отгадывать загадки под новый год. Кроме того, гостей встречи ждут творческие сюрпризы от участников клуба любителей фольклора «Гулы».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Любителей фольклора приглашает псковский Центр народного творчества 20 декабря
16 декабря 2019
Любителей фольклора приглашает псковский Центр народного творчества 20 декабря
Каменную постройку XVII века обнаружили археологи под землёй на ближнем Запсковье
16 декабря 2019
Каменную постройку XVII века обнаружили археологи под землёй на ближнем Запсковье
Великолучанка представит Псковскую область на конкурсе «Новая Звезда 2020»
16 декабря 2019
Великолучанка представит Псковскую область на конкурсе «Новая Звезда 2020»
Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»
16 декабря 2019
Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»
45-летие отмечает великолукский хор ветеранов войны и труда
14 декабря 2019
45-летие отмечает великолукский хор ветеранов войны и труда
Псковскую область отметили за активное участие в реализации нацпроекта «Культура»
14 декабря 2019
Псковскую область отметили за активное участие в реализации нацпроекта «Культура»
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
13 декабря 2019
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
В 4 млрд рублей оценили эксперты восстановление усадьбы Волышово
13 декабря 2019
В 4 млрд рублей оценили эксперты восстановление усадьбы Волышово

Идет загрузка...