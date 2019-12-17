За избиение жены своего знакомого житель Красногородского района предстанет перед судом

10:40, 17 декабря 2019, ПАИ

В Красногородском районе перед судом предстанет мужчина, который избил жену своего знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Красногородского района.

Все произошло 15 сентября этого года. Мужчина выпил дома, потом решил продолжить застолье у своего приятеля, но на пороге его встретила жена друга. Она не разрешила выпивать со своим мужем, да и сама отказалась от алкоголя. И тогда пришедший к ним в гости мужчина избил ее.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности с применением предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет.