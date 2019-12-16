50 млн долларов направит США на развитие ПВО в странах Балтии

11:11, 17 декабря 2019, ПАИ

50 млн долларов выделят из бюджета Соединенных Штатов Америки на развитие региональной противовоздушной обороны в прибалтийских странах, пишет DELFI Эстония.

Кроме этого, 250 млн долларов направят на укрепление безопасности Украины. Всего оборонный бюджет США в 2020 году составит 695,1 млрд долларов. В этом году на оборону страна североамериканского континента потратила 675,6 млрд долларов.

Также предусмотрено увеличение фонда зарплаты военных США на 3,1%. Отмечается, что это одно из существенных увеличений за последние 10 лет.