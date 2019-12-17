0
09:56
ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове
18:19
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
14:49
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
16:13
В Пскове в связи с избиением школьника подростками-вымогателями разработают меры борьбы с насилием
22:31
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники
21:41
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
20:16
Как отбывают наказание в колонии строгого режима в Псковской области
Еще новости
Происшествия

Почти 20 тысяч рублей украл лжебанкир с карты великолучанки

В Великих Луках пожилая местная жительница лишилась более 19 тысяч рублей из-за доверчивости, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонил неизвестный гражданин и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил пенсионерке, что с её банковской карты, якобы, злоумышленники пытаются снять деньги. Чтобы предотвратить списание средств, мужчина попросил пенсионерку уточнить реквизиты карты. Великолучанка выполнила все условия, а после с её счета были списаны более 19 тысяч рублей.

Пенсионерка обратилась за помощью в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове
17 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
13 декабря 2019
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
13 декабря 2019
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
В Пскове в связи с избиением школьника подростками-вымогателями разработают меры борьбы с насилием
11 декабря 2019
В Пскове в связи с избиением школьника подростками-вымогателями разработают меры борьбы с насилием
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники
06 декабря 2019
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
04 декабря 2019
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря
02 декабря 2019
Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря 2
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
30 ноября 2019
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей

Идет загрузка...