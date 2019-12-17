Почти 20 тысяч рублей украл лжебанкир с карты великолучанки

12:09, 17 декабря 2019, ПАИ

В Великих Луках пожилая местная жительница лишилась более 19 тысяч рублей из-за доверчивости, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонил неизвестный гражданин и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил пенсионерке, что с её банковской карты, якобы, злоумышленники пытаются снять деньги. Чтобы предотвратить списание средств, мужчина попросил пенсионерку уточнить реквизиты карты. Великолучанка выполнила все условия, а после с её счета были списаны более 19 тысяч рублей.

Пенсионерка обратилась за помощью в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.