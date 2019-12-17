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Спорт

Александра Васильева завоевала серебро на Кубке России по настольному теннису

В Санкт Петербурге, в школе олимпийского резерва «Комета», прошел Кубок России (среди спортсменов 1-5 класса - сидячие) и Всероссийские соревнования «Кубок Петра I» (6-10 класса - стоячие) по настольному теннису из числа спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Об участии в них заявили около 170 человек из 33 регионов страны. В программе соревнований - личные и командные дисциплины.

Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области Александра Васильева в индивидуальном разряде выступила в финале соревнования против соперницы из Москвы, завоевав в итоге серебряную медаль.

«Конечно, этот год был непростым для меня. Были и взлеты и падения. Особенно тяжело держать свою форму на протяжении нескольких международных турниров и спортивных сборов подряд», - рассказала корреспонденту Псковского агентства информации спортсменка.

В этом году Александра Васильева защищала честь страны на нескольких международных стартах – Открытых чемпионатах Чехии, Швеции и Финляндии, где поднималась на пьедестал почета. Тренируют псковичку Александр Мель и тренер сборной команды страны Александра Лосева.

«О следующем годе пока говорить рано, выбираем с тренерами старты и программу подготовки, так как отбор в Токио еще продолжается», - пояснила Васильева.

На XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио (Япония) будет разыграно 29 комплектов медалей в настольном теннисе для лиц с ПОДА и 2 комплекта среди спортсменов с ИН.

Арслан Байрамов
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