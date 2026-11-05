Псковский скейт-парк на улице Леона Поземского закроют на зиму с 5 декабря

17:58, 05 ноября 2026, ПАИ

Псковский скейт-парк на улице Леона Поземского закроют на зимний период с 5 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Дирекции спортивных сооружений Пскова.

«Благодарим всех, кто провёл этот сезон вместе с нами! Надеемся, что вы получили массу ярких эмоций, новых впечатлений и отличных моментов на площадке. До новых встреч! Будем с нетерпением ждать всех скейтеров в новом сезоне 2027 года», – отметили в дирекции.

В уходящем сезоне площадка неоднократно закрывалась на ремонт. В конце марта скейт-парк был закрыт для устранения неровностей по гарантии – работы шли до 1 апреля. В конце июля проводился ремонт рамп, а 7 августа объект вновь закрывали для устранения дефектов – тогда работы завершили за один день, и уже 8 августа парк возобновил работу в штатном режиме. Кроме того, 19 и 20 августа скейт-парк снова был закрыт из-за ремонта рамп.