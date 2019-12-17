Медаль за вклад в развитие российского законодательства учредила Госдума

23:00, 17 декабря 2019, ПАИ

Медаль за вклад в развитие российского законодательства учредила Государственная дума, пишет «Российская газета».

Медалью наградят тех граждан России, которые внесли особый вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма. Но представляемый к награждению не должен на этот момент быть депутатом Госдумы, членом Совета Федерации или заксобрания в регионе.

Кроме этого, получателями медали могут быть иностранные граждане за большой вклад в укрепление многосторонних или двусторонних отношений с Россией, развитие межпарламентского сотрудничества и плодотворную деятельность по укреплению международных связей.

Ее могут получить не более 5 человек за год в канун Дня российского парламентаризма. На лицевой стороне медали изобразят нынешнее здание палаты на Охотном ряду, а на оборотной - Таврический дворец.