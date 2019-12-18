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Общество

Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы

23 декабря в Пскове состоится практический семинар и контактное мероприятие для фермеров и рестораторов по возможностям B2B кооперации между региональными производителями и сетью гостеприимства в рамках проекта «Продовольствие Балтийского региона» программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014-2020 годов. Проект реализуют комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области и Псковский агротехнический колледж, сообщили Псковскому агентству информации в региональном профильном комитете.

В ходе семинара будут представлены результаты архивных исследований и гастроэкспедиций по традициям псковской трапезы. Кроме того, будут озвучены сведения о планируемых информационных и обучающих семинарах и тренингах, совместных и региональных кулинарных мероприятиях в 2020 году, возможностях участия в них производителей продуктов питания, фермерских хозяйств и их объединений, учреждений питания и размещения Псковской области.

Помимо этого для фермеров и рестораторов пройдёт В2В кафе, а также состоится видео и фотосъемка гастрономических возможностей местных мастеров и производителей для проекта «Гастрономическая карта России». Около 20 позиций местных товаров претендуют на статус регионального гастросувенира и станут основой для дальнейшего продвижения вкуса Псковщины.

Одновременно в рамках проекта идет изучение местного компонента в меню ресторанов региона, а также наличия традиционных блюд и ингредиентов в завтраке, который предлагают гостям отели Пскова и области.

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