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Общество

Более 5 млн рублей заплатили нарушители земельного законодательства в Псковской области

С января по ноябрь 2019 года специалисты управления Росреестра по Псковской области провели 1 тысячу 582 проверки соблюдения требований земельного законодательства РФ, в ходе которых выявили 978 нарушений собственниками земельного законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Большая часть нарушений была связана с самовольным занятием земельных участков и невыполнением в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор.

По итогам проверок выданы 802 предписания об устранении выявленных фактов, возбуждены 566 дел об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечены 486 нарушителей на общую сумму 5 миллионов 314 тысяч рублей. Землепользователи самостоятельно устранили 383 нарушения.

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