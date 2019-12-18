Серию краж автомобильных аккумуляторов раскрыли в Пскове

12:52, 18 декабря 2019, ПАИ

Серию краж автомобильных аккумуляторов раскрыли в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ворами оказались три молодых человека.

Аккумуляторы пропадали из автомобилей, которые были припаркованы на улицах Гражданской, Кузнецкой и Советской. Причем злоумышленников интересовали исключительно автомобили марки ВАЗ.

На Запсковье полицейские остановили автомашину ВАЗ, в которой находились трое подозреваемых. В автомобиле обнаружились и похищенные аккумуляторы. Злоумышленниками оказались двое псковских учащихся 16 и 17 лет и безработный житель Псковского района 18 лет. Похищенное они собирались сдать в пункт приема металла, но не успели.

Преступники подозреваются в кражах шести аккумуляторов. Все похищенное изъято. Возбуждены уголовные дела, устанавливается причастность фигурантов к совершению и других противоправных деяний.