0
13:24
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
13:45
Новые деревья взамен вырубленных у Святогорского монастыря посадят весной
09:56
ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове
18:19
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
14:49
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
16:13
В Пскове в связи с избиением школьника подростками-вымогателями разработают меры борьбы с насилием
22:31
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники
Еще новости
Происшествия

Серию краж автомобильных аккумуляторов раскрыли в Пскове

Серию краж автомобильных аккумуляторов раскрыли в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ворами оказались три молодых человека.

Аккумуляторы пропадали из автомобилей, которые были припаркованы на улицах Гражданской, Кузнецкой и Советской. Причем злоумышленников интересовали исключительно автомобили марки ВАЗ.

На Запсковье полицейские остановили автомашину ВАЗ, в которой находились трое подозреваемых. В автомобиле обнаружились и похищенные аккумуляторы. Злоумышленниками оказались двое псковских учащихся 16 и 17 лет и безработный житель Псковского района 18 лет. Похищенное они собирались сдать в пункт приема металла, но не успели.

Преступники подозреваются в кражах шести аккумуляторов. Все похищенное изъято. Возбуждены уголовные дела, устанавливается причастность фигурантов к совершению и других противоправных деяний.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>

Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
18 декабря 2019
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
Новые деревья взамен вырубленных у Святогорского монастыря посадят весной
17 декабря 2019
Новые деревья взамен вырубленных у Святогорского монастыря посадят весной 1
ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове
17 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
13 декабря 2019
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
13 декабря 2019
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
В Пскове в связи с избиением школьника подростками-вымогателями разработают меры борьбы с насилием
11 декабря 2019
В Пскове в связи с избиением школьника подростками-вымогателями разработают меры борьбы с насилием
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники
06 декабря 2019
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
04 декабря 2019
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции

Идет загрузка...