Четыре фракции Псковского облсобрания обсудили с вице-губернаторами проект бюджета

17:18, 18 декабря 2019, ПАИ

18 декабря фракции КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко» Псковского областного Собрания обсудили с заместителями губернатора Псковской области поправки, подготовленные ко второму чтению областного бюджета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Проект закона подготовлен ко второму чтению: есть понимание по таблице поправок, есть согласованные пункты в постановление Собрания к бюджету и есть протокольные записи согласительной комиссии, которые будут направлены губернатору – в них отражены проблемы и договорённости, которые в силу дефицита финансов мы не смогли оформить в виде конкретных поправок в бюджет, но по которым мы будем совместно искать пути решения», - заявил спикер Псковского облсобрания Александр Котов.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова отметила, что согласительная комиссия проделала огромную работу. По её словам, рассмотренные предложения нашли отражение в подготовленных поправках на 2,7 млрд рублей для решения задач социально-экономического развития Псковской области. Она также отметила, что пришло подтверждение о выделении региону дополнительных федеральных средств в размере 1,9 млрд рублей. «Акценты при формировании поправок в бюджет связаны с развитием инфраструктуры и улучшением качества и доступности услуг для населения», - сказала Вера Емельянова.

Руководитель фракции КПРФ Пётр Алексеенко поинтересовался, какие действия будет предпринимать Псковская область для обеспечения квартирами всех детей-сирот, имеющих право на бесплатное жильё.

«Можно сказать, что мы синхронно работаем с федеральным центром над этой проблемой», - сказала Вера Емельянова.

Она напомнила, что вопрос рассматривался, в том числе, и на заседании согласительной комиссии. «Мы на 4 миллиона рублей увеличили областные расходы на эти цели, надеемся на существенные дополнительные средства из государственного бюджета и, кроме того, ведём работу по снижению регионального софинансирования этой программы до одного процента – сейчас расходы распределяются практически 50 на 50», - пояснила первый вице-губернатор.

«Хорошо, что со своей стороны мы уже сделали первый шаг и нашли возможность выделить дополнительные деньги», - отметил важность подготовленной поправки вице-спикер Анатолий Копосов.

Депутаты-коммунисты также положительно оценили перспективы реализации новой федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», рекомендовав использовать этот инструмент, в том числе, для ускорения газификации сельских поселений области.

«Закономерный вопрос – бюджет будете поддерживать?» - поинтересовался у коллег из КПРФ спикер Александр Котов. «Увеличение доходов есть, надежды есть», - ответил Пётр Алексеенко, отметив тем не менее, что бюджет не покрывает все расходы региона.

«Стопроцентно предусмотреть расходы на все наши нужды, конечно, нереально, но приоритеты в нашем бюджете отражены – это своевременные выплаты всех социальных расходов», - отметила вице-губернатор, председатель комитета по финансам Татьяна Баринова.

«Мы видим сокращение дефицита бюджета – это положительная сторона, но есть моменты, которые смущают – сокращение средств на здравоохранение и поддержку малого и среднего бизнеса», - сказал руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков.

Вера Емельянова категорически не согласилась с оценкой расходов на сферу медицины. «В 2020 году расходы на здравоохранение возрастут. Сейчас в проекте бюджета мы видим не все цифры – в первом полугодии появится серьёзный финансовый блок, связанный с реализацией федеральной программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Кроме того, в следующем году впервые выделяются средства на бесплатное лекарственное обеспечение граждан, перенёсших инфаркт и инсульт – эта мера реально поможет снизить смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний», - отметила она.

По словам Антона Минакова, фракция ЛДПР пока не приняла решение о голосовании по бюджету. «Мы благодарим согласительную комиссию за огромную работу, примем во внимание все факторы, наше окончательное решение о поддержке областного бюджета будет принято после консультации с однопартийцами в Москве», - уточнил он.

Фракция «Справедливая Россия» уже определилась с позицией по проекту закона «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2020 годов». «Мы поддерживаем проект бюджета. Отмечаем большую работу, которая ведётся по привлечению дополнительных федеральных средств, и наши возможности из года в год будут расширяться, поэтому то, что не попало в решение вопросов в этом году, наверняка, будет решено в следующие годы», - отметила руководитель парламентского объединения Наталья Тудакова.

Спикер областного Собрания Александр Котов поблагодарил коллег за конструктивный подход к бюджетному процессу.

Самая многочисленная фракция Собрания «Единая Россия» также проведёт бюджетные консультации с руководителями исполнительной власти. Встреча намечена на 23 декабря.