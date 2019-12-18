Президент России: Мы не боимся инфляции

13:54, 19 декабря 2019, ПАИ

«Мы не боимся инфляции, а считаем, что ее нужно уменьшать», - заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря. Так глава государства ответил на вопрос журналиста «России 1», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Путин отметил, что рост инфляции означает сокращение реальных доходов граждан, инфляционные ожидания подрывают инвестиционные процессы. «Но у нас хорошие показатели. У нас инфляция - 3,25 процента», - подчеркнул президент РФ и допустил снижение инфляции в 2020 году до 3%.

Также он рассказал, что растут резервные фонды и Фонд национального благосостояния, часть средств тратится на крупные инфраструктурные проекты.