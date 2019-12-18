0
10:23
Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы
14:54
Борис Полозов: Согласительная комиссия по бюджету Псковской области проделала огромную работу
13:33
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
17:32
Первые итоги «мусорной» реформы в Псковской области
00:29
Бесплатные карты лояльности и скидки до 50%: Первый супермаркет торговой сети «Перекрёсток» открылся в Пскове
10:21
Тарифы на пригородные перевозки пассажиров вырастут в Псковской области в 2020 году
14:35
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
Еще новости
Экономика

Президент России: Мы не боимся инфляции

«Мы не боимся инфляции, а считаем, что ее нужно уменьшать», - заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря. Так глава государства ответил на вопрос журналиста «России 1», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Путин отметил, что рост инфляции означает сокращение реальных доходов граждан, инфляционные ожидания подрывают инвестиционные процессы. «Но у нас хорошие показатели. У нас инфляция - 3,25 процента», - подчеркнул президент РФ и допустил снижение инфляции в 2020 году до 3%.

Также он рассказал, что растут резервные фонды и Фонд национального благосостояния, часть средств тратится на крупные инфраструктурные проекты.   

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Большая пресс-конференция Путина - 2019
Путин: Отказ от участия в праздновании Дня Победы в Москве будет ошибкой для стран СНГ Псковичи сформулировали вопросы президенту Определена дата большой пресс-конференции Владимира Путина
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы
18 декабря 2019
Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы
Борис Полозов: Согласительная комиссия по бюджету Псковской области проделала огромную работу
17 декабря 2019
Борис Полозов: Согласительная комиссия по бюджету Псковской области проделала огромную работу
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
16 декабря 2019
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
Тарифы на пригородные перевозки пассажиров вырастут в Псковской области в 2020 году
11 декабря 2019
Тарифы на пригородные перевозки пассажиров вырастут в Псковской области в 2020 году
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
10 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год
10 декабря 2019
Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год 1
Договор о сотрудничестве подписали «Титан-Полимер» и ПсковГУ
10 декабря 2019
Договор о сотрудничестве подписали «Титан-Полимер» и ПсковГУ
Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов
09 декабря 2019
Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов

Идет загрузка...