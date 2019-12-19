Объект культурного наследия обрушился в Пскове

15:19, 19 декабря 2019, ПАИ

В Пскове из-за сильного ветра обрушился объект культурного наследия регионального значения – двухэтажный дом № 7а на улица Труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В настоящее время завалы разбирает собственник здания. Он планирует в течение дня выполнить все работы: второй этаж предполагается разобрать полностью, а первый - затянуть баннером на усиленных конструкциях. Контрольное управление администрации Пскова держит вопрос на контроле.

В Псковской области штормовое предупреждение было объявлено 18 декабря с 16:00. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Из-за ветра в городе, в частности, упала новогодняя ёлка, которая была установлена у гипермаркета «Лента» на улице Труда.