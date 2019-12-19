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Грабителя задержала Росгвардия в Пскове

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в ограблении мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области. 

Это произошло 19 декабря около 3:00. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Яна Фабрициуса 37-летний злоумышленник причинил телесные повреждения 41-летнему мужчине и похитил у него банковскую карту и мобильный телефон. После получения информации о случившемся экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии отправился на место происшествия, где задержал подозреваемого.

Для дальнейшего разбирательства правонарушитель передан сотрудникам полиции. 

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