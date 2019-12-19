Грабителя задержала Росгвардия в Пскове

16:22, 19 декабря 2019, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в ограблении мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Это произошло 19 декабря около 3:00. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Яна Фабрициуса 37-летний злоумышленник причинил телесные повреждения 41-летнему мужчине и похитил у него банковскую карту и мобильный телефон. После получения информации о случившемся экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии отправился на место происшествия, где задержал подозреваемого.

Для дальнейшего разбирательства правонарушитель передан сотрудникам полиции.