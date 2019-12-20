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Эвакуация жильцов многоэтажки потребовалась в Пскове из-за пожара, один человек погиб

В Пскове на улице Владимирской произошел пожар в многоэтажке. Фото: Анна Соловьева.

61-летняя женщина погибла в результате пожара в многоквартирном доме на улице Владимирской (д. Родина, Псковский район). На третьем этаже девятиэтажки 19 декабря возникло возгорание в трехкомнатной квартире, сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Одна комната выгорела полностью, вся квартира оказалась закопчена.

В Пскове один человек погиб, один пострадал, спасены семеро в результате поджога квартиры. Фото: Анна Соловьева.

«Спасены семь человек, из них 4 — дети. Эвакуированы — 27 человек», - прокомментировали в ведомстве.

Одна женщина — 20 летняя жительница загоревшейся квартиры — пострадала и была госпитализирована в Псковскую межрайонную больницу. Медики диагностировали отравление угарным газом.

Предположительной причиной пожара эксперты называют поджог.

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