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33-я сессия Псковской гордумы пройдёт 25 декабря

25 декабря в 10:00 в Пскове состоится очередная 33-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В основную повестку включены 48 вопросов. В частности, депутаты должны будут избрать членов общественной палаты Пскова, рассмотреть вопросы о бюджете Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвердить положение об оплате труда муниципальных служащих, внести изменения в генеральный план и рассмотреть ряд имущественных вопросов.

С полной повесткой сессии можно ознакомиться здесь>>>.

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