Ярмарка «ART-ель» начала работу в Пскове

12:44, 21 декабря 2019, ПАИ

21 декабря с 12:00 до 18:00 в Пскове в новом торгово-развлекательном центре Fjord Plaza будет работать новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель», организованная газетой «Псковская правда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты.

Вторая площадка откроется 28 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» и проработает до 29 декабря. Там псковичи смогут бесплатно упаковать только что купленные подарки. Упаковкой будет заниматься салон цветов и подарков «Фея».

По традиции в дни работы ярмарок десятки мастеров со всей Псковской области разместят свои изделия, изготовленные в самых разных техниках. Среди товаров можно будет найти авторские украшения и сумки, вязанные изделия, предметы интерьерного декора, сувениры, мыло и косметику ручной работы, изделия из шерсти и множество других вещей.

На ярмарке 22 декабря с 12:00 до 16:00 пройдут мастер-классы по созданию открыток, которые организует и проведет фонд «Старость в радость». Все сделанные открытки подарят пожилым людям.