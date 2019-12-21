0
12:44
Ярмарка «ART-ель» начала работу в Пскове
22:36
Псковская область перевыполняет план по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
21:29
Предприниматели пожаловались на затянувшийся ремонт на улице Яна Фабрициуса в Пскове
20:32
Центр цифрового образования детей открылся в Пскове
19:20
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
18:04
Псковский губернатор спрогнозировал оценки эффективности для глав ряда районов
17:10
Журналистский гвалт, наряды и икона: Как прошла пресс-конференция Владимира Путина
Еще новости
Общество

Ярмарка «ART-ель» начала работу в Пскове

Фото: Андрей Степанов

21 декабря с 12:00 до 18:00 в Пскове в новом торгово-развлекательном центре Fjord Plaza будет работать новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель», организованная газетой «Псковская правда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты.

Вторая площадка откроется 28 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» и проработает до 29 декабря. Там псковичи смогут бесплатно упаковать только что купленные подарки. Упаковкой будет заниматься салон цветов и подарков «Фея».

По традиции в дни работы ярмарок десятки мастеров со всей Псковской области разместят свои изделия, изготовленные в самых разных техниках. Среди товаров можно будет найти авторские украшения и сумки, вязанные изделия, предметы интерьерного декора, сувениры, мыло и косметику ручной работы, изделия из шерсти и множество других вещей.

На ярмарке 22 декабря с 12:00 до 16:00 пройдут мастер-классы по созданию открыток, которые организует и проведет фонд «Старость в радость». Все сделанные открытки подарят пожилым людям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Ярмарка «ART-ель» начала работу в Пскове
21 декабря 2019
Ярмарка «ART-ель» начала работу в Пскове
Псковская область перевыполняет план по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
20 декабря 2019
Псковская область перевыполняет план по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Предприниматели пожаловались на затянувшийся ремонт на улице Яна Фабрициуса в Пскове
20 декабря 2019
Предприниматели пожаловались на затянувшийся ремонт на улице Яна Фабрициуса в Пскове
Центр цифрового образования детей открылся в Пскове
20 декабря 2019
Центр цифрового образования детей открылся в Пскове
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
20 декабря 2019
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
Псковский губернатор спрогнозировал оценки эффективности для глав ряда районов
20 декабря 2019
Псковский губернатор спрогнозировал оценки эффективности для глав ряда районов
Ограничен доступ к монументу «Ледовое побоище» под Псковом из-за последствий ураганного ветра
20 декабря 2019
Ограничен доступ к монументу «Ледовое побоище» под Псковом из-за последствий ураганного ветра
Мемориальную доску в честь основательницы псковского хосписа открыли в Пскове
20 декабря 2019
Мемориальную доску в честь основательницы псковского хосписа открыли в Пскове 1

Идет загрузка...