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Общество

Свидетельства о рождении ребенка начали выдавать в Псковском перинатальном центре

21 декабря выдано одно из первых свидетельств о рождении ребенка в Псковском перинатальном центре. Здесь открыли удаленное рабочее место отдела ЗАГС Пскова и Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. 

Получателем свидетельства стала Оксана Уливанова. Сертификат региональной программы «Подарок новорожденному» в этот день ей лично вручил губернатор Михаил Ведерников.

Удаленное рабочее место в медучреждении стало первым в Северо-Западном федеральном округе. Как отметил руководитель областного комитета юстиции Сергей Шерстобитов, специалист будет работать в Псковском перинатальном центре три дня в неделю - в понедельник с 9:00 до 18:00 и четверг с субботой с 9:00 до 13:00.

Родители смогут на месте подать необходимые документы и заявление сотруднику ЗАГС. Свидетельство о рождении малыша они получат в течение часа, установление отцовства - около 1,5 часов.

Здесь же они смогут получить консультации. 

Сергей Шерстобитов подчеркнул, что это позволит сократить очереди в отделения ЗАГС Пскова и Псковского района. 

Глава региона Михаил Ведерников поручил открыть подобное удаленное рабочее место и в роддоме Великих Лук.​

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