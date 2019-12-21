Бытовую химию на 1,5 тыс. рублей пытался украсть пскович из магазина

15:37, 22 декабря 2019, ПАИ

Бытовую химию на сумму более 1 тыс. 500 рублей пытался украсть из магазина 29-летний пскович. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Информация о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом магазине на улице Инженерной поступила экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Прибыв на место, росгвардейцы задержали 29-летнего псковича.

Для дальнейшего разбирательства молодого человека передали сотрудникам полиции.