Четверть века назад приняли первый устав Псковской области

10:17, 23 декабря 2019, ПАИ

В декабре 1994 года депутаты Псковского областного Собрания приняли один из первых законодательных актов – устав Псковской области. Документ послужил фундаментом для формирования нормативно-правовой базы области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

В уставе определился статус региона, были прописаны гарантии прав и свобод его жителей, утверждён статус Псковского областного Собрания и администрации региона, установлены основы деятельности органов государственной власти области и органов местного самоуправления, закреплены принципы избирательного права и проведения референдумов.

«Над этим документом очень качественно поработали, поскольку на протяжении очень значительного времени в устав не вносилось никаких изменений, - отметил спикер регионального парламента Александр Котов. – Все нормы, которые там прописаны, позволяют надлежащим образом организовать работу законодательной и исполнительной власти Псковской области. Хочу сказать спасибо тем, кто стоял у истоков разработки этого документа. Одним из авторов был Иван Лысковец, вместе с ним работали депутаты, которые входили в состав законодательного органа первого созыва, председатель областного Собрания Юрий Шматов – это была профессиональная команда, которая очень чётко и квалифицированно поработала над основополагающим документом области».

Депутат регионального парламента первого и третьего созывов Иван Лысковец отметил, что работа над проектом устава области началась за год до его принятия. «На время работы над этим документом мы заключили договор с центром частного права при президенте РФ, который возглавлял Сергей Алексеев – в своё время он руководил в СССР комитетом конституционного надзора, прототипом конституционного суда. Мы постарались, чтобы устав соответствовал не только букве закона, но и духу земли псковской», - рассказал Иван Лысковец.

Многие регионы России взяли за основу устав Псковской области для разработки аналогичных законов. Псковский устав стал модельным документом для нескольких десятков субъектов России – не только на Северо-Западе, но и в регионах центральной России и Сибири.

Действующий устав Псковской области был принят в марте 2001 года. Все ключевые положения первого устава вошли в новую редакцию закона.