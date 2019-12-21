0
16:07
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
19:20
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
16:13
Ограничен доступ к монументу «Ледовое побоище» под Псковом из-за последствий ураганного ветра
13:37
Пожар на улице Владимирской в Пскове оказался попыткой скрыть преступление
11:19
Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе
09:34
Эвакуация жильцов многоэтажки потребовалась в Пскове из-за пожара, один человек погиб
17:21
ФОТОФАКТ: Автомобиль вспыхнул на перекрёстке улиц Коммунальная и Западная в Пскове
Еще новости
Происшествия

В Санкт-Петербурге в результате ДТП бетоновоз упал в Неву

Грузовик в Санкт-Петербурге упал в Неву. Стоп-кадр с записи видеорегистратора.

В Санкт-Петербурге перевозивший бетон грузовик врезался в дом и иномарку, после чего съехал в реку, сообщает «ТАСС» со ссылкой на управление ГИБДД по городу и Ленинградской области.

ДТП произошло на Октябрьской набережной ранним утром 23 декабря. На данный момент о судьбе водителя грузовика пока что ничего неизвестно. Сведений о других пострадавших также не имеется.

Грузовик в Санкт-Петербурге упал в Неву. Стоп-кадр с записи видеорегистратора.

В ГУ МЧС отметили, что упавший в реку бетоновоз унесло течением в сторону моста Александра Невского. Для подъема автомобиля будут использованы автокран и лебедка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
21 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
20 декабря 2019
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
Ограничен доступ к монументу «Ледовое побоище» под Псковом из-за последствий ураганного ветра
20 декабря 2019
Ограничен доступ к монументу «Ледовое побоище» под Псковом из-за последствий ураганного ветра
Пожар на улице Владимирской в Пскове оказался попыткой скрыть преступление
20 декабря 2019
Пожар на улице Владимирской в Пскове оказался попыткой скрыть преступление
Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе
20 декабря 2019
Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе
Эвакуация жильцов многоэтажки потребовалась в Пскове из-за пожара, один человек погиб
20 декабря 2019
Эвакуация жильцов многоэтажки потребовалась в Пскове из-за пожара, один человек погиб
ФОТОФАКТ: Автомобиль вспыхнул на перекрёстке улиц Коммунальная и Западная в Пскове
19 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Автомобиль вспыхнул на перекрёстке улиц Коммунальная и Западная в Пскове
Из-за шторма «Ласточка» Псков - Петербург опоздала на несколько часов
19 декабря 2019
Из-за шторма «Ласточка» Псков - Петербург опоздала на несколько часов

Идет загрузка...