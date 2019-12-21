В Санкт-Петербурге в результате ДТП бетоновоз упал в Неву

10:28, 23 декабря 2019, ПАИ

В Санкт-Петербурге перевозивший бетон грузовик врезался в дом и иномарку, после чего съехал в реку, сообщает «ТАСС» со ссылкой на управление ГИБДД по городу и Ленинградской области.

ДТП произошло на Октябрьской набережной ранним утром 23 декабря. На данный момент о судьбе водителя грузовика пока что ничего неизвестно. Сведений о других пострадавших также не имеется.

В ГУ МЧС отметили, что упавший в реку бетоновоз унесло течением в сторону моста Александра Невского. Для подъема автомобиля будут использованы автокран и лебедка.