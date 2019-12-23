Губернатор Псковской области сохраняет позицию в «Индексе власти»

13:33, 23 декабря 2019, ПАИ

Аналитическое агентство «Давыдов. Индекс» представило актуальный выпуск «Индекса власти» за декабрь 2019 года. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сохранил свою позицию в топ-50 «Индекса власти».

Псковский губернатор расположился на 42 месте рейтинга с 31,5 балла. В прошлом месяце у Михаила Ведерникова был такой же результат.

На первом месте рейтинга губернаторов оказался мэр Москвы Сергей Собянин (1 тысяча 50 баллов), на втором – глава Чечни Рамзан Кадыров (690 баллов), на третьем – глава Татарстана Рустам Минниханов (615 баллов).

Как отмечают авторы индекса, слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, для экспертов были профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов или неудач. Все оценки даны в миллионах административных единиц.