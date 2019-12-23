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Общество

Названы лучшие кафе и рестораны Псковской области в 2019 году

23 декабря в Пскове в ресторане «Русаков» состоялась церемония награждения предприятий общественного питания Псковской области «Top 10 resto - 2019». В рейтинг вошли кафе и рестораны Пскова, Печор и Новоржевского района, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с церемонии награждения.

Лучшими в 2019 году признаны ресторан Helga, «Двор Подзноева», Very Well Cafe, ресторан «Пивной дом», ресторан «Русаков», «Амбар под дубами» (Новоржевский район), кафе «Калейдоскоп», кафе «Уют» (Печоры), таверна «Пожарка», трактир «903».

Победители получили соответствующие дипломы.

Рейтинг ввёл в 2016 году общественный совет по туризму при государственном комитете Псковской области по культуре. Как и в прошлом году, список «Tор 10 resto» формировался из 2 показателей: рейтинга популярного сайта Tripadvizor, где туристы оставляют свои отзывы, и результатов опроса туроператоров Псковской области.

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