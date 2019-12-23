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Политика

Шестой вице-губернатор может появиться в Псковской области

Фото: Сергей Герасимов.

В Псковской области утверждена предельная штатная численность заместителей главы региона. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников. Документ опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Согласно указу, теперь губернатор Псковской области может иметь шесть заместителей, в том числе одного первого заместителя.

В настоящий момент у губернатора Псковской области пять заместителей: Вера Емельянова, Николай Цветков, Татьяна Баринова, Нинель Салагаева и Василий Осипов. 

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