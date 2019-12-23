Трех заблудившихся в лесу детей нашли в Псковской области

20:00, 23 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области трех заблудившихся в лесу детей нашел полицейский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального СУ СК России.

Дети сами позвонили на телефонную линию «Ребенок в опасности» областного ведомства 21 декабря и рассказали, что они решили устроить пикник, но заблудились, поэтому не могут вернуться домой. Старшему из ребят 15 лет, а его друзьям – 12.

К месту предполагаемого нахождения заблудившихся детей направили наиболее опытных сотрудников СУ СК России по Псковской области, региональных управлений МВД и МЧС. «Поиск усугублялся тем, что ближе к вечеру уже стемнело, а температура воздуха близилась к нулю», - отметили в ведомстве.

Детей нашел местный полицейский спустя 6 часов в 3-х километрах от населенного пункта. Ребят благополучно вернули домой, добавили в пресс-службе.