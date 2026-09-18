Александр Козловский проголосовал на выборах в Госдуму и Заксобрание
Депутат Госдумы РФ Александр Козловский принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и Законодательного Собрания области восьмого созыва. Сегодня, 18 сентября, он проголосовал в привычном формате – на избирательном участке в родном лицее № 10 в Великих Луках.
Вместе с ним свой выбор сделали старший сын Павел и дочь Анастасия.
«Всегда голосую на участке. Традиционный формат выборов даёт возможность не только выполнить свой гражданский долг, но и увидеть, с каким настроением люди приходят на участки, а также пообщаться с земляками», – подчеркнул Александр Козловский в своём канале в мессенджере MAX.
По его словам, у каждого из нас есть возможность повлиять на то, каким будет будущее Псковской области и страны, поэтому важно воспользоваться этим правом и принять участие в выборах.
Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва. Также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.
Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылось 567 избирательных участков. На каждом из них установлены видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.
Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.
ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.
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