Александр Козловский проголосовал на выборах в Госдуму и Заксобрание

18:14, 18 сентября 2026, ПАИ

Депутат Госдумы РФ Александр Козловский принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и Законодательного Собрания области восьмого созыва. Сегодня, 18 сентября, он проголосовал в привычном формате – на избирательном участке в родном лицее № 10 в Великих Луках.

Вместе с ним свой выбор сделали старший сын Павел и дочь Анастасия.

«Всегда голосую на участке. Традиционный формат выборов даёт возможность не только выполнить свой гражданский долг, но и увидеть, с каким настроением люди приходят на участки, а также пообщаться с земляками», – подчеркнул Александр Козловский в своём канале в мессенджере MAX.

По его словам, у каждого из нас есть возможность повлиять на то, каким будет будущее Псковской области и страны, поэтому важно воспользоваться этим правом и принять участие в выборах.