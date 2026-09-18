Глава Псковского облсовпрофа Игорь Иванов проголосовал на выборах в первый день

18:31, 18 сентября 2026, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и депутатов Заксобрания области восьмого созыва сегодня, 18 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Руководитель профсоюзного объединения региона подчеркнул, что участие в выборах – не просто гражданский долг, а реальная возможность влиять на будущее своего региона и страны.

«Выборы – важнейший этап в жизни нашего общества, это наше прямое волеизъявление. Крайне важно, чтобы каждый гражданин проявил активность и высказал свою позицию. Сегодня мы видим, что избирательный процесс в регионе организован на самом высоком уровне: обеспечена абсолютная прозрачность, открытость и безопасность выборов, что вызывает полное доверие к результатам», – сказал Игорь Иванов.

Он также поделился, что личное посещение избирательного участка для голосования – это его давняя традиция. При этом он всецело поддерживает современные технологии, в частности систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Это отличный, удобный и надёжный инструмент, который позволяет сделать свой выбор тем, кто не может присутствовать лично. Главное – не оставаться в стороне», – заключил председатель облсовпрофа.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылось 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.