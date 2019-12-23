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Экономика

Рост цен на бензин в России в 2019 году стал минимальным более чем за десятилетие

В 2019 году цены на бензин в России продемонстрировали минимальный рост за 11 лет, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что цены с начала 2019 года по 16 декабря увеличились лишь на 1,9%. В Росстате также отметили, что подорожание дизельного топлива стало минимальным за десять лет.

В Минэнерго и ФАС главным фактором такой динамики роста цен считают действие демпфирующего механизма, который возмещает производителям топлива часть упущенной выгоды при поставках ресурсов на внутренний рынок вместо экспорта. Еще один фактор сдерживания цен на АЗС – рост производства моторного топлива.

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