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Экономика

Стало известно, когда в России решатся проблемы с поставками белорусского продовольствия

К 1 июня 2020 года должны решиться все имеющиеся проблемы с поставками продовольствия из Белоруссии в Россию. Об этом заявил посол Республики Владимир Семашко, пишет ТАСС.

Такой срок был обозначен в интеграционной дорожной карте, которая уже согласована. Посол добавил, что дорожная карта предполагает создание до 1 июня следующего года соответствующей двусторонней законодательной базы. Это позволит белорусскому продовольствию свободнее попадать на российский рынок.

В настоящее время Россия сохраняет ограничения на поставку молочной и мясной продукции с 60 перерабатывающих предприятий Белоруссии.

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