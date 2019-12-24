Стало известно, когда в России решатся проблемы с поставками белорусского продовольствия

17:16, 24 декабря 2019, ПАИ

К 1 июня 2020 года должны решиться все имеющиеся проблемы с поставками продовольствия из Белоруссии в Россию. Об этом заявил посол Республики Владимир Семашко, пишет ТАСС.

Такой срок был обозначен в интеграционной дорожной карте, которая уже согласована. Посол добавил, что дорожная карта предполагает создание до 1 июня следующего года соответствующей двусторонней законодательной базы. Это позволит белорусскому продовольствию свободнее попадать на российский рынок.

В настоящее время Россия сохраняет ограничения на поставку молочной и мясной продукции с 60 перерабатывающих предприятий Белоруссии.