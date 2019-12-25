Более половины россиян будут работать в новогодние праздники

09:30, 25 декабря 2019, ПАИ

58% жителей России будут работать на предстоящих новогодних праздниках, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Исследование показало, что среди работающих в праздники 22% выйдут на стандартную пятидневную рабочую неделю, а четверть опрошенных планирует работать по гибкому графику.

Те, кто не уйдет на каникулы, в основном работают в сфере услуг. Речь идёт о продавцах, официантах, водителях, а также о медиках.

В предыдущие годы, по оценке экспертов, в январские праздники работали около 40% россиян.