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Житель Псковской области ответит за избиение своей сожительницы

В Палкинском районе местного жителя осудили за нанесение побоев женщине, сообщили Псковскому агентству информации в прес-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в августе текущего года мужчина на почве личной неприязни с силой схватил свою сожительницу за плечи, после чего сдавил их и начал трясти. После этого он толкнул потерпевшую так сильно, что она упала на пол. На этом обвиняемый не остановился — он нанес один удар кулаком в область лица женщины, а также не менее двух ударов ладонями в область груди и столько же ударов кулаком в область живота. По заключению эксперта, повреждения не нанесли вреда здоровью.

Добавим, что ранее подсудимый уже привлекался к административной ответственности за избиение своей сожительницы. Суд назначил наказание в виде 150 часов обязательных работ.

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