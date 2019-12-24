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Политика

Бюджет Пскова во втором чтении рассмотрят депутаты на очередной сессии

25 декабря на очередной 33-й сессии депутаты Псковской гордумы рассмотрят во втором чтении вопрос о бюджете Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, вопрос включен в повестку, одобрен ранее в рамках заседания комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю.

Кроме того, депутатам предстоит рассмотреть 48 вопросов. В частности, парламентарии должны будут избрать членов общественной палаты Пскова, утвердить положение об оплате труда муниципальных служащих, внести изменения в генеральный план и рассмотреть ряд имущественных вопросов.

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