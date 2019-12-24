Глава Пскова о работе гордумы в 2019 году: Мы отдали приоритет детству

10:48, 25 декабря 2019, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская, открывая 33-ю сессию Псковской городской Думы 25 декабря, обозначила основные направления работы коллег-парламентариев в уходящем году.

«В этом году вместе с вами мы взяли курс на экономию средств Псковской городской Думы в пользу образовательных учреждений города. Я благодарю вас за то, что мы вместе отдали приоритет детству. Мы сэкономили более 6,5 млн рублей и направили эти средства на решение первоочередных проблем школ и садов», - цитирует Елену Полонскую корреспондент Псковского агентства информации.

Она подчеркнула, что при работе над проектом бюджета на 2020 год и плановый период сокращены около 4,6 млн рублей представительских расходов депутатов.

В целом, по словам главы города, была проделана большая и качественная работа. В уходящем году отремонтированы пищеблок в школе № 18, учебный класс школы №1, кровли в школе № 23 и в детском саду №52, в детском садике № 32 и №11 установлены теневые навесы, существенная помощь оказана детской музыкальной школе № 5.

«Многие депутаты и представители администрации города, которые осенью принимали участие в выезде в школу, видели, в каком удручающем и плачевном состоянии находился актовый зал. Сейчас в учреждении проведены масштабные ремонтные работы: в актовом зале заменены пластиковые окна, отремонтирована кровля, стены, а также установлены новые приборы отопления, завершается косметический ремонт актового зала», - сказала она. Елена Полонская выразила благодарность всему депутатскому корпусу, администрации города. «Спасибо вам, несмотря на часто разные позиции мы всегда находим правильное решение в интересах жителей нашего города», - отметила она.