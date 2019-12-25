Четырех членов Общественной палаты Пскова избрали депутаты гордумы

14:12, 25 декабря 2019, ПАИ

Четырех человек избрали в состав Общественной палаты Пскова депутаты городской Думы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ходе 33-й сессии гордумы 25 декабря парламентарии путем тайного голосования депутаты определили четырех членов Общественной палаты из пяти - два кандидата набрали одинаковое количество голосов. Среди них исполнительный директор Псковского филиала Российского Союза Боевых искусств, учредитель детской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация кикбоксинга города Пскова» Александр Лоско - он набрал 12 голосов, юрист «АСТ-С», председатель Псковской областной Общественной организации Центр Чеченской культуры «Барт» Саид Дукаев - 11 голосов. Члену молодежного совета СЗФО при Роспотребнадзоре, сотруднику Российского детско-юношеский центра Алене Ивановой отдали 10 голосов, управляющему по маркетингу ООО «Евро-Керамика», волонтеру в ПРОО «Зоозащита» Валерии Ханзлик - 10 голосов.

По 9 голосов набрали заместитель председателя ПОО «Всероссийского общества инвалидов, помощник депутата ПОС Эдуард Малин и преподаватель Детской художественной школы Пскова, член общественного совета при УВД Пскова, директор АНО «Национальный культурно-исторический центр им. М.А. Волошина Сергей Семенов. Они не могут быть избраны, так как депутаты отдали им равное количество голосов.

Депутаты единогласно решили выбрать пятого кандидата на январской сессии.

Состав Общественной палаты города формируется из пяти граждан, утверждаемых главой Пскова, пяти представителей общественных объединений, зарегистрированных в городе, избираемых Псковской городской Думой, и пяти человек, избираемых другими десятью членами Общественной палаты. Она является коллегиальным общественным органом, обеспечивающим взаимодействие граждан России, проживающих в Пскове, с органами местного самоуправления. Срок полномочий членов Общественной палаты равен 3 годам со дня ее первого заседания. В палату входят 15 человек. Её членом может быть гражданин РФ, достигший возраста 18 лет и проживающий в Пскове. Члены Общественной палаты ведут свою деятельность на общественных началах без выплаты вознаграждения.

Впервые Общественная палата Пскова была сформирована в 2016 году.