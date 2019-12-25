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Общество

Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»

25 декабря в Пскове и Опочке открылись учебные мастерские в рамках нацпроекта «Образование», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На открытии мастерских в Псковском политехническом колледже собравшихся поприветствовала первый вице-губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она назвала это событие «маленьким чудом». «Мы действительно многие годы не обновляли наши мастерские, и сегодня такая возможность представилась», - сказала Вера Емельянова и отметила, что обновленные мастерские помогут учащимся добиваться лучших результатов. Она высказала пожелание, чтобы у каждого было желание трудиться, а новые мастерские этому поспособствуют.  

Врио директора колледжа Елена Бузницкая поблагодарила за работу всех, кто помог реализовать проект. Она напомнила, что мастерские были основаны в 1979-1980 годах. Руководитель учреждения подарила вице-губернатору и начальнику комитета по образованию Псковской области Александру Седунову картины студентов колледжа.  

«Мне очень трогательно быть здесь. То, что мы видим сегодня, - дорого стоит», - сказал Александр Седунов. Он добавил, что в этот же день открываются 5 мастерских в Опочке, а в 2020 году ещё 5 появятся в Псковском агротехническом колледже. «Я хочу, чтобы эти мастерские принесли вам пользу, чтобы вы обучались, выбирали профессию и становились профессионалами», - обратился Александр Седунов к студентам.

В 2019 году Псковский политехнический колледж вошел в число победителей конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации, который проходил в рамках национального проекта «Образование». В рамках федерального проекта  «Молодые профессионалы» колледж получил грантовую поддержку из федерального бюджета в размере 20,6 млн рублей, из бюджета Псковской области - 2,424 млн рублей и 1,212 млн рублей составили внебюджетные средства колледжа.

Деньги были направлены на создание мастерских, оснащенных современным оборудованием, по направлениям: производство мебели, столярное дело, плотницкое дело, ландшафтный дизайн, реставрация произведений из дерева. На данный момент Псковский политехнический колледж является одним из крупнейших учреждений среднего профессионального образования Псковской области, в нем обучается более 900 студентов по двенадцати специальностям и профессиям.

Опочецкий индустриально-педагогический колледж в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» получил грант в размере 6,872 млн рублей (федеральная субсидия –  5,840 млн руб., региональное софинансирование – 688 тыс. руб., внебюджетные средства – 344 тыс. руб.) Там открыты мастерские по компетенциям: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Медицинский и социальный уход», «Преподавание технологии» и «Социальная работа».

Создание мастерских позволит колледжам использовать инновационные технологии в процессе подготовки студентов; готовить специалистов, востребованных в экономике Псковской области; проводить демонстрационный экзамен и принимать на своей площадке региональные соревнования WorldSkills Russia Псковской области по вышеуказанным направлениям.

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