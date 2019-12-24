0
10:15
Змеи не впали в спячку в Псковской области
17:32
Клад медных монет нашли «черные копатели» под Псковом
16:07
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
19:20
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
16:13
Ограничен доступ к монументу «Ледовое побоище» под Псковом из-за последствий ураганного ветра
13:37
Пожар на улице Владимирской в Пскове оказался попыткой скрыть преступление
11:19
Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе
Еще новости
Происшествия

Псковский суд вынес приговор женщине за продажу алкоголя несовершеннолетнему

45-летняя женщина признана виновной в продаже несовершеннолетним алкогольной продукции, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

В сентябре текущего года уроженка Краснодара находилась на рабочем месте в торговом павильоне «Продукты», расположенном на остановке «12 школа» в столице Псковской области. Ближе к вечеру она совершила продажу двух бутылок пива с содержанием алкоголя 4% несовершеннолетней.

Выяснилось, что в марте текущего года женщина уже привлекалась к административной ответственности за продажу алкоголя подростку.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка в доход государства 5%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Змеи не впали в спячку в Псковской области
24 декабря 2019
Змеи не впали в спячку в Псковской области 2
Клад медных монет нашли «черные копатели» под Псковом
23 декабря 2019
Клад медных монет нашли «черные копатели» под Псковом
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
21 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
20 декабря 2019
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
Ограничен доступ к монументу «Ледовое побоище» под Псковом из-за последствий ураганного ветра
20 декабря 2019
Ограничен доступ к монументу «Ледовое побоище» под Псковом из-за последствий ураганного ветра
Пожар на улице Владимирской в Пскове оказался попыткой скрыть преступление
20 декабря 2019
Пожар на улице Владимирской в Пскове оказался попыткой скрыть преступление
Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе
20 декабря 2019
Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе
Эвакуация жильцов многоэтажки потребовалась в Пскове из-за пожара, один человек погиб
20 декабря 2019
Эвакуация жильцов многоэтажки потребовалась в Пскове из-за пожара, один человек погиб

Идет загрузка...