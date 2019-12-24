Псковский суд вынес приговор женщине за продажу алкоголя несовершеннолетнему

15:31, 25 декабря 2019, ПАИ

45-летняя женщина признана виновной в продаже несовершеннолетним алкогольной продукции, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

В сентябре текущего года уроженка Краснодара находилась на рабочем месте в торговом павильоне «Продукты», расположенном на остановке «12 школа» в столице Псковской области. Ближе к вечеру она совершила продажу двух бутылок пива с содержанием алкоголя 4% несовершеннолетней.

Выяснилось, что в марте текущего года женщина уже привлекалась к административной ответственности за продажу алкоголя подростку.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка в доход государства 5%.