Белоруссия могла бы войти в состав России в качестве федерального округа, считает Владимир Жириновский

17:07, 25 декабря 2019, ПАИ

Белоруссия могла бы войти в состав России в качестве федерального округа, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24», говоря о перспективе большей интеграции России и Белоруссии и возможном создании Союзного государства, пишет РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск не должны быть на этапе «раздорожья».

Владимир Жириновский отметил, что позиция ЛДПР - вхождение Белоруссии в состав России с сохранением их права на язык и культуру. Он уверен, что общество двух стран к такому решению готово. «Они хотят газ по цене Смоленска. Тогда станьте как Смоленск, но не одной маленькой областью, а шесть областей, это может быть федеральный округ - Западный федеральный округ. Пожалуйста, столица, главный город - Минск. В перспективе к нему (округу) часть Балтийских территорий отойдут или южнее Белоруссии и так далее», - сказал политик. По его мнению, в случае свободного референдума без помех, подкупов и «забивания мозгов» жители Белоруссии проголосуют за включение страны в состав России.

8 декабря 1999 года в Москве был подписан договор о создании Союзного государства России и Белоруссии. К 20-летию документа предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые «дорожные карты». Выработкой интеграционных предложений должна занялась белорусско-российская группа. Сейчас разрабатывается 31 проект отраслевых «дорожных карт» в различных сферах. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции тормозят вопросы в сфере нефти, газа и налогов.