Строительство объектов культуры в небольших городах призвал планировать Владимир Путин

20:08, 25 декабря 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости планировать строительство объектов культуры в малых населенных пунктах. Как пишет РИА Новости, глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал равномерно распределять по стране как культурные, так и образовательные учреждения.

«У нас не должно быть ситуации, когда вся культура или все образование сосредоточены в двух, трех, пяти крупнейших городах, а именно этот процесс происходит, – сказал он. – У нас и театров больше, чем в советское время в столичных городах, и вузов на порядок больше, чем в советское время. Молодые люди приезжают сюда и потом остаются, все это разбухает несуразным образом, не отвечает интересам территориального развития страны в целом. Госплана у нас нет… но планирование должно быть какое-то».

По словам президента, с высшими учебными заведениями в стране происходит аналогичная ситуация.

«Должно быть равномерное распределение учреждений высшей школы, учреждений культуры по всей стране. Я бы попросил обратить особое внимание, так же как особое внимание нужно обратить на детские учреждения: театры, музыкальные школы, художественные, хореографические учреждения», - добавил Владимир Путин.