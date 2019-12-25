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Экономика

Руководитель псковской компании уклонился от налогов на 8 млн рублей

Псковича обязали выплатить 8 млн рублей в счет уплаты налогов, от которых он уклонился в период управления одной из компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

Уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) было прекращено в связи с истечением срока давности преследования. Однако это не освобождает виновного от обязательств по компенсации причиненного вреда, так как ущерб Российской Федерации был причинен организацией- налогоплательщиком по вине гражданина, уполномоченного представлять её интересы.

Прокурор города обратился в суд с иском о взыскании с гражданина ущерба, причиненного бюджетной системе страны. Исковые требования прокурора удовлетворены, решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле в прокуратуре города Пскова.

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