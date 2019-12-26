Мэр одного из российских городов в костюме Деда Мороза бесплатно подвозил жителей на такси
Глава города Губкинский (ЯНАО) в костюме Деда Мороза развозил жителей города на такси. И делал это совершенно бесплатно, сообщают РИА Новости.
Стать таксистом на один день решил Андрей Гаранин. Переодевшись в костюм Деда Мороза, он развозил жителей, параллельно узнавая их мнение о развитии муниципалитета. Видео об этом мэр разместил у себя на странице в Инстаграм. По завершению поездки глава города вручал клиентам подарки.
Некоторые из пассажиров узнали в таксисте главу города, некоторые нет. Градоначальник отметил, что таким поступком хотел создать жителям новогоднее настроение, отвлечь от суеты в преддверии Нового года.
Аналогичным образом горожан поздравил первый вице-спикер окружного законодательного собрания Виктор Казарин. Он также развозил клиентов бесплатно.