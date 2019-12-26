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Эстонка настаивает на незаконности использования её фотографии на российских книгах

Фото: "МК Эстония"

Фотографию жительницы Таллина (Эстония) Ольги Васильевой использовали в России для оформления обложек трёх книг писателя Александра Бушкова, сообщают эстонские СМИ.

Узнав об этом, жительница Эстонии вначале ничего не стала предпринимать, но позже решила связаться с автором иллюстраций к книгам. Тот ответил, что просто нашёл в интернете фото девушки с оружием и нарисовал его.

С позиции закона об авторском праве Эстонии, фотография сама по себе является объектом охраны, а значит ее использование без согласия автора – нарушение прав. Однако в данном случае затрагиваются не только нормативы Эстонии и Евросоюза, но еще и законы России. Проблема заключается в том, что действие общего регламента по защите личных данных не распространяется на территорию России. В таком случае девушке придется решать проблему на основании российского законодательства.

Стоит отметить, что художник всегда может сказать, что картинка - это всего лишь его фантазия, и то, что получилось лишь похоже, просто совпадение. Выявить это может только экспертиза. Жительница Эстонии настаивала на незаконности использования её фотографии, но затем отказалась решать данный вопрос в суде, сославшись на затратность процедуры экспертизы. 

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