На Ваулиногорской развязке под Псковом ограничили движения транспорта из-за повреждения путепровода
На Северном обходе под Псковом временно ограничили движение всех видов транспорта. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, речь идет об участке автодороги «Псков – Ваулино – Торошино» км 1+800 – км 2+200 (Ваулиногорская развязка).
Причиной стало повреждение пролетного строения путепровода.
«Убедительная просьба заранее планировать маршрут движения», - обратились к автовладельцам представители ведомства.