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На Ваулиногорской развязке под Псковом ограничили движения транспорта из-за повреждения путепровода

Из-за повреждения путепровода на отрезке Северного обхода ограничили проезд машин. Фото: Елизавета Жаркова.

На Северном обходе под Псковом временно ограничили движение всех видов транспорта. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, речь идет об участке автодороги «Псков – Ваулино – Торошино» км 1+800 – км 2+200 (Ваулиногорская развязка).

Причиной стало повреждение пролетного строения путепровода.

«Убедительная просьба заранее планировать маршрут движения», - обратились к автовладельцам представители ведомства.

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