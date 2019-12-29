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Общество

Хозяев для списанного со службы слепого терьера ищут в Псковской области

В Псковской области ищут хозяев для немецкого охотничьего терьера (ягдтерьера), которого списали со службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита».

Кобель Ронька родился в 2012 году. Собака с родословной, привита, от блох и клещей обработана. У пса есть один недостаток — он ослеп из-за генетического заболевания. Несмотря на слепоту, Ронька прекрасно ориентируется в знакомой обстановке. К людям не агрессивен, к другим животным - неизвестно, так как жил в вольере. Ест сухой корм.

В ближайшее время пёс подлежит усыплению

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8-911-603-15-64 (Екатерина), 8-909-566-52-72 (Инна).

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