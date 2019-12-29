0
12:28
В Псковской области депутат незаконно проник на территорию карантина
10:32
Полиция Пскова разыскивает сбившего девочку водителя
12:58
ФОТОФАКТ: Масштабной вырубкой деревьев у Мирожского монастыря возмущены псковичи
09:48
Автомобиль сбил двух девочек в Опочке, водитель скрылся
18:46
Проклятие цепочки с кулоном: В Пскове преступник вернулся за драгоценностью после выхода на свободу
10:15
Змеи не впали в спячку в Псковской области
17:32
Клад медных монет нашли «черные копатели» под Псковом
Еще новости
Происшествия

Великолучанин стал жертвой мошенника, пытаясь продать холодильник

Житель Великих Лук стал жертвой мошенника, пытаясь продать холодильник в Интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26 декабря 52-летний горожанин разместил на сайте объявление о продаже холодильника. Ему позвонил незнакомец и заявил, что хочет купить эту бытовую технику. Для того, чтобы перевести деньги за покупку, мужчина попросил назвать реквизиты банковской карты великолучанина, что тот и сделал. В результате с его карты списали 3 тысячи рублей, а холодильник так никто и не купил. По данному факту проводится проверка.

Аналогичные случаи фиксируются и в других районах Псковской области. Потерпевшие, как правило, хорошо информированы о различных фактах мошенничества, однако поддаются на уловки злоумышленников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

В Псковской области депутат незаконно проник на территорию карантина
29 декабря 2019
В Псковской области депутат незаконно проник на территорию карантина
Полиция Пскова разыскивает сбившего девочку водителя
28 декабря 2019
Полиция Пскова разыскивает сбившего девочку водителя
ФОТОФАКТ: Масштабной вырубкой деревьев у Мирожского монастыря возмущены псковичи
26 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Масштабной вырубкой деревьев у Мирожского монастыря возмущены псковичи
Автомобиль сбил двух девочек в Опочке, водитель скрылся
26 декабря 2019
Автомобиль сбил двух девочек в Опочке, водитель скрылся
Змеи не впали в спячку в Псковской области
24 декабря 2019
Змеи не впали в спячку в Псковской области 2
Клад медных монет нашли «черные копатели» под Псковом
23 декабря 2019
Клад медных монет нашли «черные копатели» под Псковом
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
21 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
20 декабря 2019
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова

Идет загрузка...