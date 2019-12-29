Великолучанин стал жертвой мошенника, пытаясь продать холодильник

11:27, 29 декабря 2019, ПАИ

Житель Великих Лук стал жертвой мошенника, пытаясь продать холодильник в Интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26 декабря 52-летний горожанин разместил на сайте объявление о продаже холодильника. Ему позвонил незнакомец и заявил, что хочет купить эту бытовую технику. Для того, чтобы перевести деньги за покупку, мужчина попросил назвать реквизиты банковской карты великолучанина, что тот и сделал. В результате с его карты списали 3 тысячи рублей, а холодильник так никто и не купил. По данному факту проводится проверка.

Аналогичные случаи фиксируются и в других районах Псковской области. Потерпевшие, как правило, хорошо информированы о различных фактах мошенничества, однако поддаются на уловки злоумышленников.