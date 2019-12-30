Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове

10:41, 30 декабря 2019, ПАИ

Более 70 спортсменов из Псковской и Ленинградской областей приняли участие в соревнованиях по воркауту «Сильные духом», сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Лучших определили 29 декабря в Пскове. Так, в номинации «Workout Freestyle» (свободный стиль упражнений) победу одержал Роман Яковлев (Санкт-Петербург), вторым стал Даниил Файн (Псков), а третьим — Иван Попов (Псков).

Также спортсмены соревновались в максимальном количестве подтягиваний на турниках и отжиманиях на брусьях с собственным весом за один подход.

В этом «двоеборье» среди юных спортсменов до 10 лет первое место занял Илья Игнатьев (Струги Красные), а второе — Павел Осипов (Сосновый бор, Ленинградская область). Среди подростков в возрасте от 11 до 17 лет в указанной номинации лучшим стал Виталий Гаврилов (Струги Красные), второе место занял Никита Фомин (Псков), третье — Максим Забытов (Псков).

Среди мужчин в возрасте от 18 до 35 лет в «двоеборье» победил Никита Егоров (Остров), вторым стал Андрей Цепков (Псков), а третьим — Игорь Иванов (Псков). Среди мужчин в возрасте от 36 лет и выше победил Андрей Котов (Псков), второе место занял Константин Маслов (Псков), третье — Константин Осипов (Сосновой Бор, Ленинградская область).

Среди девушек в «двоеборье» победила Татьяна Чумакова (Санкт-Петербург), а второй стала Ульяна Игнатьева (Струги Красные).

«Мы желаем всем участникам соревнований не останавливаться на достигнутом, двигаться вперёд к новым вершинам и результатам в Новом 2020 году», — отметил Виталий Дидыч.