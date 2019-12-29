15 депутатов «Единой России» встретятся с псковичами в январе

12:10, 30 декабря 2019, ПАИ

В январе в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» (Псков, улица Гоголя, 9) встречи с псковичами проведут 15 депутатов-единороссов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

9 января приём проведёт депутат Псковского областного Собрания, координатор партпроекта «Новая школа» Владимир Яников. 15 января просьбы и предложения рассмотрит депутат облсобрания Алексей Васильев. На следующий день с заявителями встретится заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

21 января принимать граждан будет заместитель секретаря регионального отделения партии по работе с депутатами и депутатскими объединениями, руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Виктор Антонов. На следующий день приём проведет депутат регионального парламента, координатор парпроекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова. А 23 января псковичей будет ждать депутат облсобрания Лидия Драгунова.

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России», координатор парпроекта «Детский спорт» Юрий Сорокин выслушает псковичей 28 января, а координатор парпроекта «Здоровое будущее», депутат облсобрания Игорь Дитрих пообщается с псковичами 28 января.

Также с псковичами собираются встретиться депутаты Псковской гордумы: Владимир Воробьев – 14 января, Григорий Стороненков – 15-го, Любовь Николаева – 16-го, Сергей Мусиенко – 21-го, Эдуард Белов – 22-го, Галина Неваленная 29-го января.

Кроме того, 23 января можно обратиться за поддержкой к руководителю фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме, координатору партпроекта «Безопасные дороги» Денису Иванову.

Предварительная запись производится по телефону в Пскове 8(8112) 66-25-12.