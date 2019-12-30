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Африканцы попытались незаконно попасть в Эстонию через границу в Печорском районе

В Печорском районе пограничники вместе с сотрудниками Госавтоинспекции задержали африканцев за попытку незаконного пресечения границы России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Дорожная полиция остановила автомобиль с выходцами из Восточной Африки в районе деревни Тайлово, граждане направлялись в сторону Эстонии. Представители полициии проинформировали об этом пограничников. В ходе разбирательства было установлено, что иностранцы приехали в Россию для незаконной миграции в Евросоюз.

Нарушителей оштрафовали и выдворили за пределы страны, добавили в ведомстве.

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