Африканцы попытались незаконно попасть в Эстонию через границу в Печорском районе

16:30, 30 декабря 2019, ПАИ

В Печорском районе пограничники вместе с сотрудниками Госавтоинспекции задержали африканцев за попытку незаконного пресечения границы России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Дорожная полиция остановила автомобиль с выходцами из Восточной Африки в районе деревни Тайлово, граждане направлялись в сторону Эстонии. Представители полициии проинформировали об этом пограничников. В ходе разбирательства было установлено, что иностранцы приехали в Россию для незаконной миграции в Евросоюз.

Нарушителей оштрафовали и выдворили за пределы страны, добавили в ведомстве.