Скорые, ЖКХ, свет: Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Декабрь 2019

18:09, 30 декабря 2019, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает проект «События месяца глазами экспертов». Сегодня представляем вашему вниманию рейтинг событий за декабрь 2019 года.

По итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список из наиболее заметных, общественно значимых событий, произошедших в Псковской области.

В формировании рейтинга принимают участие эксперты - представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам экспертных оценок выводится средний балл, на их основе формируется рейтинг топ-10 событий месяца.

Топ-5 «Событий месяца»

1 место

Прямая линия губернатора Михаила Ведерникова на ГТРК «Псков»

24 декабря глава региона Михаил Ведерников в эфире СМИ, входящих в состав ГТРК «Псков», отвечал на вопросы жителей области. Формат позволил ответить на ограниченное число звонков и телеобращений. Но к эфиру поступила пара тысяч вопросов, а они четко дают срез проблематики как в целом по области, так и по каждому муниципалитету в частности. Так что прямая линия — это еще и своего рода исследование, позволяющее составить проблемную карту Псковской области.

Прямое общение с губернатором Псковской области, как и с любым представителем «верхней» власти, по-прежнему многими воспринимается как последняя возможность решить застарелую проблему (и надо признать, помогает).

При этом наши эксперты отмечают, что помимо важности общения «напрямую» через СМИ высшим областным чиновникам важно так же общаться с людьми и на местах — и не эпизодически, а каждодневно — с последующим решением вопросов простых людей.

От себя добавим, что зачастую человеку важно быть просто услышанным.

2 место

Привлечение дополнительных 600 млн рублей на проекты модернизации ЖКХ в муниципалитетах области

Деньги, которые «уходят» в муниципалитеты, всегда становятся большим событием. А если речь идет о больших деньгах, то тем более. ЖКХ, как и здравоохранение, - боль Псковской области, от того обновление коммунальной инфраструктуры — процесс необходимый, вынужденный. Но одна история, когда он происходит планово, в рамках имеющихся, часто незначительных бюджетных средств, которые порой размазываются как каша по тарелке, — и совсем другое, когда главе региона удается пролоббировать выделение 600 млн рублей. Подчеркнем, что это не лоббирование на голом месте: речь идет о защите в профильном министерстве и Фонде тщательно подготовленных заявок.

3 место

Принятие бюджета на 2020 год

Работа над проектом бюджета каждый год заставляет ждать, во что превратится этот процесс, — в ужасы, триллер или мелодраму.

В этом году это оказалось скучное кино. Совершенно рутинный и рабочий процесс, с морем правок и согласований, в котором бок о бок работали представители исполнительной и законодательной властей региона.

Ни тебе громких заявлений, заламывания рук и фрондерства. Да, ряд депутатских фракций традиционно бюджет не поддержали, что не мешало им накануне активно работать над поправками в проект главного финансового документа.

Между тем за три года доходы региона выросли на 50%, что по большей части связано с активным привлечением средств по линии национальных проектов.

Конечно, собственная экономическая база региона еще мала, но при настойчивости Михаила Ведерникова, которую отмечают ряд наших экспертов, ее рост — вопрос времени. Хотелось бы думать, что ближайшего.

4 место

Передача 51 новой машины псковским медикам

Второй месяц подряд эксперты почти единодушно в топ рейтинга ставят гланым образом позитивные события. В ноябре, например, это был запуск очередной пары «Ласточек», в декабре - поступление партии новой техники, автотранспорта в лечебные учреждения региона. Отметим, что в этом году автопарк «скорых» в регионе существенно обновился, а в 2020 году обновление будет продолжено.

На протяжении всего уходящего года появлялись сообщения о поступлении новой техники в поликлиники и больницы, об открытии новых ФАПов, о поиске новых действенных мер поддержки медработников. При этом на повестке дня по-прежнему остается нехватка кадров в здравоохранении. В целом, и власть и общественность делают сферу здравоохранения одной из ключевых, постоянно находящихся в центре внимания. Поэтому любой позитив, впрочем, как и негатив, тут же приводит к широкому резонансу и обсуждению.

5 место

Заведение уголовных дел на ряд глав районов Псковской области

Уголовные дела в отношении нескольких глав муниципалитетов в Псковской области, безусловно, событие, которое не могли не отметить наши эксперты. Поскольку речь идет ни об одном или двух делах — явление становится не ординарным для политической истории региона.

Можно предположить, что появление уголовных дел (в отношении даже не так давно избранных глав районов от партии власти) — это определенный сигнал: неприкасаемых нет. А кто и кому посылает такие сигналы — догадаться не так уж сложно.

В целом, итоговая десятка главных событий декабря 2019 года глазами экспертов выглядит следующим образом: